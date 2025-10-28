Atelier enfants : Imagine ton oiseau et fais-le chanter ! Amicale Laïque La Jonelière Nantes

Atelier enfants : Imagine ton oiseau et fais-le chanter ! Amicale Laïque La Jonelière Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 13:45 – 17:00

Gratuit : non 35 € par enfant (à partir de 6 enfants inscrits) / 38 € par enfant Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 12

???? Fabrication d’un sifflet imitant les chants d’oiseaux avec Rebecca de la Fabrique à Zic (avec des matériaux issus du réemploi)???? Création à la peinture d’un oiseau imaginaire avec Karine de Courcy.Tout le matériel sera fourni ainsi que le goûter ????Inscriptions par mail ou par téléphoneKarine : 06 66 25 20 64 / decourcykarine@gmail.comRebecca : 06 11 90 69 20 / fabriqueazic@gmail.comDurée : 3 heures

Amicale Laïque La Jonelière Nantes 44300

06 11 90 69 20