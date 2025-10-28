Atelier enfants : Imagine ton oiseau et fais-le chanter ! Amicale Laïque La Jonelière Nantes

Atelier enfants : Imagine ton oiseau et fais-le chanter ! Mardi 28 octobre, 13h45 Amicale Laïque La Jonelière Loire-Atlantique

35 € par enfant (à partir de 6 enfants inscrits) / 38 € par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-28T13:45:00 – 2025-10-28T17:00:00

Fabrication d’un sifflet imitant les chants d’oiseaux avec Rebecca de la Fabrique à Zic (avec des matériaux issus du réemploi)

Création à la peinture d’un oiseau imaginaire avec Karine de Courcy.

Tout le matériel sera fourni ainsi que le goûter

Inscriptions par mail ou par téléphone

Karine : 06 66 25 20 64 / decourcykarine@gmail.com

Rebecca : 06 11 90 69 20 / fabriqueazic@gmail.com

Durée : 3 heures

Un atelier destiné aux enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances de la Toussaint. nantes nantes métropole