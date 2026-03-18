Atelier enfants Journées Européennes des Métiers d’Art Bureau d’information touristique Vergt Vergt

Atelier enfants Journées Européennes des Métiers d’Art

Bureau d’information touristique Vergt 17 place Charles Mangold Vergt Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, un atelier pour les enfants est organisé gratuitement avec les artistes du collectif La Fabrique d’à côté de Fouleix, et Philou le mercredi 8 avril après-midi à partir de 14h.

Initiation à la taille de pierre et au travail de l’argile.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, un atelier pour les enfants est organisé gratuitement avec les artistes du collectif La Fabrique d’à côté de Fouleix, et Philou le mercredi 8 avril après-midi à partir de 14h.

Initiation à la taille de pierre et au travail de l’argile.

En parallèle, venez admirer des œuvres d’artisans d’art du Grand Périgueux, et laissez-vous séduire par leur travail minutieux. A travers une sélection d’œuvres originales, le temps d’une semaine dédiée à l’artisanat d’art dans toute sa richesse et sa diversité, nous vous invitons à découvrir des créations diverses.

Créations des artistes suivants à découvrir Marc Altea, sculpteur, Nathalie Altea, tapissière, Sarah, cordonnière et Sonia, maroquinière, tous du collectif de la FAC à Fouleix. Le potier Philou, Philippe Defarges exposera également ses créations.

Entrée libre et gratuite. .

Bureau d’information touristique Vergt 17 place Charles Mangold Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10 vergt@tourisme-grandperigueux.fr

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English : Atelier enfants Journées Européennes des Métiers d’Art

As part of the European Artistic Crafts Days, a free workshop for children is being organised with artists from the La Fabrique d’à côté collective in Fouleix, and Philou, on Wednesday 8 April in the afternoon from 2 pm.

An introduction to stone carving and working with clay.

L’événement Atelier enfants Journées Européennes des Métiers d’Art Vergt a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux