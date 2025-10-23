Atelier enfants Juste une illusion VILLEQUIER Rives-en-Seine

Atelier enfants Juste une illusion

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 15:30:00

2025-10-23

Victor Hugo aimait beaucoup dessiner et s’intéressait à toutes les formes d’art. Nul doute qu’il aurait aimé expérimenter l’anamorphose, un cas particulier de la perspective en peinture, existant depuis le 15e siècle.

Ce procédé permet de déformer une image qui sera reformée selon un angle de vue précis.

Viens créer ton anamorphose à partir de dessins de Victor Hugo ou d’illustrations de ses oeuvres.

Tarif 5 € en plus du billet d’entrée .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 musees.departementaux@seinemaritime.fr

