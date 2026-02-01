Atelier enfants la mer dans tous ses états Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Atelier enfants la mer dans tous ses états

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:15:00

Date(s) :

2026-02-18

Atelier spécial enfants de 4 à 7 ans. Découverte de la salle des marines et observation de comment l’eau est peinte dans différents états sur les tableaux. Puis, réalisation de leur propre création artistique autour de la mer, accompagnés de la médiatrice culturelle. .

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

