Atelier enfants La terre raconte son histoire boulevard Paul Cezanne Gardanne

Atelier enfants La terre raconte son histoire

Jeudi 30 octobre 2025 de 14h30 à 16h. boulevard Paul Cezanne Médiathèque Nelson Mandela Gardanne Bouches-du-Rhône

Un atelier mené par Stéphane Bonnet, chercheur associé à l’UMR 5140 » Archéologie des Sociétés Méditerranéennes »

Et si les sols pouvaient parler ? Avec un scientifique et des activités créatives, découvre les mystères de la terre, imagine l’évolution des paysages et raconte l’histoire cachée sous tes pieds !



De 8 à 11 ans.



Sur inscription .

boulevard Paul Cezanne Médiathèque Nelson Mandela Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 15 16

English :

A workshop led by Stéphane Bonnet, associate researcher at UMR 5140 « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes »

German :

Ein Workshop unter der Leitung von Stéphane Bonnet, assoziierter Forscher an der UMR 5140 « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes »

Italiano :

Un workshop condotto da Stéphane Bonnet, ricercatore associato presso l’UMR 5140 « Archeologia delle società mediterranee »

Espanol :

Taller dirigido por Stéphane Bonnet, investigador asociado de la UMR 5140 « Arqueología de las sociedades mediterráneas »

