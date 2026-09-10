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Atelier enfants : l’art du vitrail, Église de Noizay, Noizay

dimanche 20 septembre 2026 · Église de Noizay · Noizay

Atelier enfants : l’art du vitrail, Église de Noizay, Noizay

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Noizay
Adresse
7 Rue Victor Hugo, 37210 Noizay
Ville
37210 Noizay
Département
Indre-et-Loire

Atelier enfants : l’art du vitrail Dimanche 20 septembre, 14h30 Église de Noizay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Ils laissent entrer la lumière, décorent nos églises et nous racontent des histoires… Viens admirer les vitraux de l’église de Noizay puis réalise ta propre peinture vitrail sur papier transparent !
Pour les enfants de 6 à 12 ans

Église de Noizay 7 Rue Victor Hugo, 37210 Noizay Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}]
Ils laissent entrer la lumière, décorent nos églises et nous racontent des histoires… Viens admirer les vitraux de l’église de Noizay puis réalise ta propre peinture vitrail sur papier transparent !

Atelier peinture vitrail © PAH Loire Touraine

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