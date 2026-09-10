Atelier enfants : l’art du vitrail, Église de Noizay, Noizay
dimanche 20 septembre 2026 · Église de Noizay · Noizay
Informations pratiques
Atelier enfants : l’art du vitrail Dimanche 20 septembre, 14h30 Église de Noizay Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Ils laissent entrer la lumière, décorent nos églises et nous racontent des histoires… Viens admirer les vitraux de l’église de Noizay puis réalise ta propre peinture vitrail sur papier transparent !
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Église de Noizay 7 Rue Victor Hugo, 37210 Noizay Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}]
Ils laissent entrer la lumière, décorent nos églises et nous racontent des histoires… Viens admirer les vitraux de l’église de Noizay puis réalise ta propre peinture vitrail sur papier transparent !
Atelier peinture vitrail © PAH Loire Touraine
À voir aussi à Noizay (Indre-et-Loire)
- Visite de la Mairie de Noizay, Mairie de Noizay, Noizay 19 septembre 2026
- Église Saint Prix, Église de Noizay, Noizay 19 septembre 2026
- Visite Guidée du grand Coteau Demeure Francis Poulenc, Le Grand Coteau, Noizay 19 septembre 2026
- 3e Concours de dictée des vallées Noizay 3 octobre 2026
- Cabaret de Noël à la salle des fêtes de Noizay Noizay 11 décembre 2026