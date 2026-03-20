ATELIER ENFANTS L’ATELIER MOSAÏQUE MUSIVUM OPUS Musée archéologique de Jublains Jublains

ATELIER ENFANTS L’ATELIER MOSAÏQUE MUSIVUM OPUS

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-14 11:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21

Cette année le musée de Jublains vous propose une formule spéciale “Musée pour tous” pour chaque période de vacances.

Les mardis sont réservés aux enfants. Le matin pour les enfants de 3 à 6 ans, l’après-midi pour les enfants de

7 à 11 ans. Les mercredis sont réservés aux familles. Les vendredis sont réservés aux adultes.

Le mot mosaïque dérive du latin musivum opus qui signifie ouvrage inspiré par les Muses . Pendant les ateliers des

vacances de printemps, les enfants auront la possibilité d’exprimer leur créativité en concevant leur propre mosaïque.

Ils pourront ainsi apprécier l’importance de la remarquable découverte d’une mosaïque antique faite à Jublains il y a

250 ans.

Mardi 14 avril et mardi 21 avril 2026

10h30 11h30

Tarif plein 3 €, réduit 1,50€, gratuit pour 1 accompagnant (1 adulte/1 enfant)

Lieu musée de Jublains

Enfants de 3 ans à 6 ans

Réservation conseillée 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr

Et

14h30 16h

Tarif 3 €, réduit 1,50€, gratuit pour 1 accompagnant (1 adulte/1 enfant)

Lieu musée de Jublains

Enfants de 7 ans à 11 ans

Réservation conseillée 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

This year, the Musée de Jublains is offering a special Museum for All package for each vacation period.

L’événement ATELIER ENFANTS L’ATELIER MOSAÏQUE MUSIVUM OPUS Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co