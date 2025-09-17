Atelier enfants L’électricité renouvelable boulevard Paul Cezanne Gardanne

Atelier enfants L’électricité renouvelable boulevard Paul Cezanne Gardanne mercredi 17 septembre 2025.

Atelier enfants L’électricité renouvelable

Mercredi 17 septembre 2025 de 10h30 à 11h30.

RDV 15mn avant à l’accueil de la médiathèque. boulevard Paul Cezanne Parc de la médiathèque Nelson Mandela Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 10:30:00

fin : 2025-09-17 11:30:00

Date(s) :

2025-09-17

L’Association Ecopolenergie propose un atelier enfants L’électricité renouvelable dans le parc de la médiathèque

D’où vient l’électricité que tu consommes au quotidien ? Comment fonctionne une éolienne ? Qu’est-ce que l’énergie photovoltaïque ? Viens découvrir le lien entre le vent, le soleil et l’électricité !



> À partir de 8 ans

> Durée 1h

> Les parents ne participent pas à l’atelier

> Gratuit, sur réservation auprès de l’Office de tourisme de Gardanne au 04 42 51 02 73 ou par mail sur contact@tourisme-gardanne.fr

> Lieu de RDV Parc de la médiathèque 13120 Gardanne. RDV 15mn avant



Prévoir casquette et bouteille d’eau .

boulevard Paul Cezanne Parc de la médiathèque Nelson Mandela Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr

English :

The Ecopolenergie Association offers a children?s workshop on « Renewable electricity » in the mediatheque park

German :

Der Verein Ecopolenergie bietet einen Kinderworkshop « Erneuerbare Elektrizität » im Park der Mediathek an

Italiano :

L’associazione Ecopolenergie propone un laboratorio per bambini sull' »elettricità rinnovabile » nel parco della mediateca

Espanol :

La Asociación Ecopolenergie ofrece un taller infantil sobre « Electricidad renovable » en el recinto de la mediateca

L’événement Atelier enfants L’électricité renouvelable Gardanne a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de Gardanne