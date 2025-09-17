Atelier enfants L’électricité renouvelable boulevard Paul Cezanne Gardanne
Atelier enfants L’électricité renouvelable boulevard Paul Cezanne Gardanne mercredi 17 septembre 2025.
Mercredi 17 septembre 2025 de 10h30 à 11h30.
RDV 15mn avant à l’accueil de la médiathèque. boulevard Paul Cezanne Parc de la médiathèque Nelson Mandela Gardanne Bouches-du-Rhône
L’Association Ecopolenergie propose un atelier enfants L’électricité renouvelable dans le parc de la médiathèque
D’où vient l’électricité que tu consommes au quotidien ? Comment fonctionne une éolienne ? Qu’est-ce que l’énergie photovoltaïque ? Viens découvrir le lien entre le vent, le soleil et l’électricité !
> À partir de 8 ans
> Durée 1h
> Les parents ne participent pas à l’atelier
> Gratuit, sur réservation auprès de l’Office de tourisme de Gardanne au 04 42 51 02 73 ou par mail sur contact@tourisme-gardanne.fr
> Lieu de RDV Parc de la médiathèque 13120 Gardanne. RDV 15mn avant
Prévoir casquette et bouteille d’eau .
boulevard Paul Cezanne Parc de la médiathèque Nelson Mandela Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr
English :
The Ecopolenergie Association offers a children?s workshop on « Renewable electricity » in the mediatheque park
German :
Der Verein Ecopolenergie bietet einen Kinderworkshop « Erneuerbare Elektrizität » im Park der Mediathek an
Italiano :
L’associazione Ecopolenergie propone un laboratorio per bambini sull' »elettricità rinnovabile » nel parco della mediateca
Espanol :
La Asociación Ecopolenergie ofrece un taller infantil sobre « Electricidad renovable » en el recinto de la mediateca
