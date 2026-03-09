Atelier enfants Les couleurs de ma ville Place de l’Église Tréméven

Atelier enfants Les couleurs de ma ville

Place de l’Église Devant la médiathèque Tréméven Finistère

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Viens te balader et observer l’architecture et les couleurs qui composent les rues de ta ville. Tu pourras ensuite imaginer ta maison idéale en coupant, collant et coloriant.

Atelier conçu spécialement pour les enfants à partir de 7 ans. .

Place de l’Église Devant la médiathèque Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

