Atelier enfants Les p’tits vacanciers Bracelets de perle Orgères-en-Beauce

Atelier enfants Les p’tits vacanciers Bracelets de perle

Place de Beauce Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Un atelier créatif pour fabriquer un bracelet de perles et repartir avec sa création.

Dans le cadre des ateliers Les p’tits vacanciers , les enfants réalisent un bracelet de perles en jouant avec les couleurs, les formes et les associations pour créer un bijou à leur goût. Un moment créatif et accessible, idéal pour prendre le temps de faire soi-même et repartir avec une création à porter ou à offrir. Atelier proposé dès 9 ans. Le goûter est inclus dans le tarif. Réservation obligatoire (places limitées). 5 .

Place de Beauce Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 info@tourismecoeurdebeauce.fr

English :

