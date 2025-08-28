Atelier Enfants « Marchands au temps des Ducs » Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Atelier Enfants « Marchands au temps des Ducs » Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône jeudi 28 août 2025.

Saône-et-Loire

Atelier Enfants « Marchands au temps des Ducs » Espace Patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-08-28 14:00:00

2025-08-28

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Sais-tu que la ville de Chalon-sur-Saône était un important centre de commerce au Moyen Age ?

Des marchands venus du monde entier se retrouvaient lors des grandes foires organisées sur l’actuelle place de l’hôtel de ville. La cité s’animait et les étals se couvraient alors de laine, de drap, de fils, de cuir, de velours et de soie.

Viens découvrir ce qu’était la richesse des marchés au temps des Ducs. La provenance et la fabrication des étoffes et des tissus n’auront plus de secrets pour toi.

Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98. .

Espace Patrimoine 24 quai des Messageries

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

