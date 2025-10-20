Atelier enfants « Masques de la Frousse » Asnières-sur-Vègre

Atelier enfants « Masques de la Frousse » Asnières-sur-Vègre lundi 20 octobre 2025.

Atelier enfants « Masques de la Frousse »

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:30:00

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

La semaine de la Frousse se poursuit avec un atelier pour les petits fantômes et les grands vampires?! Il vous faut impérativement un beau masque aux couleurs d’Halloween pour éloigner les mauvais esprits?!

Les plus jeunes pourront choisir de réaliser des modèles simples, quant aux plus téméraires ils pourront se lancer dans des créations plus audacieuses…

Atelier 6-12 ans.

Sur réservation. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

You’ll need a beautiful mask in Halloween colors to ward off evil spirits.

German :

Sie brauchen unbedingt eine schöne Maske in Halloween-Farben, um böse Geister abzuwehren.

Italiano :

Per allontanare gli spiriti maligni è necessaria una bella maschera con i colori di Halloween.

Espanol :

Necesitas una bonita máscara con los colores de Halloween para ahuyentar a los malos espíritus.

