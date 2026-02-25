Atelier Enfants Mieux se connaître pour s’accomplir Saint-Alban
Atelier Enfants Mieux se connaître pour s’accomplir Saint-Alban mercredi 25 mars 2026.
Atelier Enfants Mieux se connaître pour s’accomplir
10 Rue de la Tourelle Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 10:00:00
fin : 2026-03-25 12:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Comprendre, expérimenter et discuter dans un cadre serein.
Atelier proposé par Anne Hélène Toublanc, formatrice, enseignante, spécialisée dans la relation et l’éducation pour les enfants de 9 à 12 ans.
Nombre de places limité, sur réservation par téléphone ou mail. .
10 Rue de la Tourelle Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 41 40 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Enfants Mieux se connaître pour s’accomplir Saint-Alban a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor