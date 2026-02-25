Atelier Enfants Mieux se connaître pour s’accomplir

10 Rue de la Tourelle Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 12:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Comprendre, expérimenter et discuter dans un cadre serein.

Atelier proposé par Anne Hélène Toublanc, formatrice, enseignante, spécialisée dans la relation et l’éducation pour les enfants de 9 à 12 ans.

Nombre de places limité, sur réservation par téléphone ou mail. .

10 Rue de la Tourelle Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 41 40 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Enfants Mieux se connaître pour s’accomplir Saint-Alban a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor