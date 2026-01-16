Atelier Enfants Monstres Espace patrimoine Chalon-sur-Saône
Atelier Enfants Monstres Espace patrimoine Chalon-sur-Saône mardi 10 février 2026.
Atelier Enfants Monstres
Espace patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Observation et réflexion la chasse aux monstres est ouverte dans la cathédrale
Saint-Vincent !
Viens découvrir les représentations, en pierre et en verre, de monstres animaux fantastiques, gargouilles, visages grimaçants, hideux…
L’architecture est ici le support à l’imagination,
mais elle est aussi un rappel du bien et du mal.
Trouveras-tu l’inspiration pour donner vie à ton propre monstre ?
Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98. .
Espace patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
