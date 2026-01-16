Atelier Enfants Monstres Espace patrimoine Chalon-sur-Saône

Atelier Enfants Monstres

Espace patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Observation et réflexion la chasse aux monstres est ouverte dans la cathédrale

Saint-Vincent !

Viens découvrir les représentations, en pierre et en verre, de monstres animaux fantastiques, gargouilles, visages grimaçants, hideux…

L’architecture est ici le support à l’imagination,

mais elle est aussi un rappel du bien et du mal.

Trouveras-tu l’inspiration pour donner vie à ton propre monstre ?

Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98. .

Espace patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Enfants Monstres

L’événement Atelier Enfants Monstres Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I