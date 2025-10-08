Atelier enfants « Mosaïque » TARBES Tarbes

Atelier enfants « Mosaïque » TARBES Tarbes mercredi 8 octobre 2025.

Atelier enfants « Mosaïque »

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-08 14:30:00

2025-10-08

Réalise une mosaïque en lien avec l’architecture du Musée Massey.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.

Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !

Le musée a mis également en place des ateliers pour les familles durant lesquels parents et grands-parents sont invités à créer une œuvre collective avec leur enfant.

Une manière originale de découvrir le musée en famille !

Horaires d’ouverture du musée

Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Create a mosaic linked to the architecture of the Musée Massey.

BOOKING ESSENTIAL

Workshops in artistic practice and creation around collections or temporary exhibitions.

These workshops offer children and teenagers the chance to learn various techniques such as drawing and painting, while discovering the museum.

P’tits Artistes turn into Art Adventurers!

The museum has also set up workshops for families, during which parents and grandparents are invited to create a collective work with their child.

An original way for families to discover the museum!

Museum opening hours

Wednesday to Sunday, 10 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 6:30 p.m

German :

Gestalte ein Mosaik, das mit der Architektur des Massey-Museums in Verbindung steht.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Workshops zur künstlerischen Praxis und Kreation rund um Sammlungen oder Sonderausstellungen.

Diese Workshops bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, verschiedene Techniken wie Zeichnen oder Malen zu erlernen und gleichzeitig das Museum zu entdecken.

Die P’tits Artistes verwandeln sich in Aventuriers de l’art!

Das Museum hat auch Workshops für Familien eingerichtet, bei denen Eltern und Großeltern eingeladen sind, mit ihren Kindern ein gemeinsames Kunstwerk zu schaffen.

Eine originelle Art, das Museum mit der ganzen Familie zu entdecken!

Öffnungszeiten des Museums

Mittwoch bis Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:30 Uhr

Italiano :

Creare un mosaico in linea con l’architettura del Musée Massey.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Laboratori di pratica e creazione artistica basati sulle collezioni o sulle mostre temporanee.

Questi laboratori offrono a bambini e ragazzi la possibilità di cimentarsi in varie tecniche come il disegno e la pittura, scoprendo il museo.

I P’tits Artistes diventano avventurieri dell’arte!

Il museo ha anche creato dei laboratori per le famiglie, durante i quali genitori e nonni sono invitati a creare un’opera collettiva con il proprio figlio.

Un modo originale per far scoprire il museo alle famiglie!

Orari di apertura del museo

Da mercoledì a domenica, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30

Espanol :

Crear un mosaico acorde con la arquitectura del Musée Massey.

IMPRESCINDIBLE RESERVAR

Talleres de práctica y creación artística a partir de colecciones o exposiciones temporales.

Estos talleres ofrecen a los niños y adolescentes la oportunidad de probar diversas técnicas, como el dibujo y la pintura, mientras descubren el museo.

Los P’tits Artistes se convierten en ¡Aventureros del Arte!

El museo también ha creado talleres para familias, durante los cuales se invita a padres y abuelos a crear una obra colectiva con su hijo.

Una forma original de descubrir el museo en familia

Horario de apertura del museo

De miércoles a domingo, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.30 h

