Début : 2025-08-19 14:00:00

fin : 2025-08-19

2025-08-19

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Dès le moyen âge, on observe sculptées dans la pierre des chapiteaux du cloître des formes inspirées par la nature, représentant des feuilles, des fruits et des fleurs.

A partir du 16ème siècle, certaines plantes et certains fruits que l’on ne trouvait pas sur les étalages des marchés, étaient étudiés et dessinés dans les premiers livres de botanique. Ces images ont largement inspiré des décors d’architecture et ont commencé à orner des façades de maisons.

Nous partirons à la recherche des détails d’une décoration florale cachée dans la ville et moulée dans le métal avant de réaliser notre propre carnet archi-botanique.

Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98. .

Espace Patrimoine 24 quai des Messageries

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

