Atelier enfants Naves

1h30 de découverte ludique de la poterie apprentissage du modelage, exploration des formes et décoration à l’engobe.

Un thème donné en début de séance viendra nourrir leur imagination, tout en laissant place à la liberté créative.

15 route de veauce Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 32 73 38 potery.ally@gmail.com

English :

1h30 of fun pottery discovery: learning to model, exploring shapes and decorating with slip.

A theme given at the start of the session will nourish their imagination, while leaving room for creative freedom.

German :

1,5 Stunden spielerische Entdeckung der Töpferei: Erlernen des Modellierens, Erforschen von Formen und Verzieren mit Engobe.

Ein Thema, das zu Beginn der Stunde vorgegeben wird, wird ihre Vorstellungskraft beflügeln, aber auch Raum für kreative Freiheit lassen.

Italiano :

1 ora di divertimento alla scoperta della ceramica: imparare a modellare, esplorare le forme e decorare con la barbottina.

Un tema dato all’inizio della sessione alimenterà la loro immaginazione, pur lasciando ampio spazio alla libertà creativa.

Espanol :

una hora y media de descubrimiento lúdico de la alfarería: aprender a modelar, explorar las formas y decorar con engobe.

Al principio de la sesión se les propondrá un tema que alimentará su imaginación, dejando al mismo tiempo un amplio margen para la libertad creativa.

