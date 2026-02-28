Atelier enfants Nouveauté Décors peints Espace patrimoine Chalon-sur-Saône

Atelier enfants Nouveauté Décors peints

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

Pour les enfants de 9 à 14 ans.

Lors de la restauration intérieure de la cathédrale Saint-Vincent, de nombreux décors peints sont apparus. Le nettoyage de la pierre a mis au jour des couleurs et des motifs très diversifiés datant pour les plus anciens du XVe siècle.

Viens les découvrir et comprendre les techniques de peintures murales utilisées depuis le Moyen Âge et le choix des restitutions faites aujourd’hui pour redonner à l’édifice toute sa polychromie.

De retour à l’Espace patrimoine, tu pourras réaliser ton propre décor peint. .

