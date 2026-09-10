Informations pratiques

Saon

Atelier enfants »Ourasi, trotteur de légende »

Haras de Gruchy Saon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Ourasi, célèbre trotteur quadruple vainqueur du prix d’Amérique a vécu près de 20 ans au Haras de Gruchy, en Normandie pour sa retraite.

Ourasi, célèbre trotteur quadruple vainqueur du prix d’Amérique a vécu près de 20 ans au Haras de Gruchy, en Normandie pour sa retraite. Dernier lieu de repos de ce grand champion, venez découvrir auprès de sa nounou Annie, les début d’Ourasi, sa carrière et les personnes qui l’ont entouré.

Pour les enfants de 5 à 12 ans. Réservation obligatoire. .

Haras de Gruchy Saon 14330 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Atelier enfants »Ourasi, trotteur de légende »

Ourasi, the famous trotter and four-time winner of the Prix d’Amérique, spent nearly 20 years at the Haras de Gruchy stud in Normandy during his retirement.

L’événement Atelier enfants »Ourasi, trotteur de légende » Saon a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Isigny-Omaha