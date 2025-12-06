Atelier enfants Papier Addict Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Atelier enfants Papier Addict

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Laissez-vous conquérir par la magie du papier et ses nombreuses possibilités créatives à travers des ateliers adaptés à tous niveaux. Maximum 8 personnes, sur inscription. Moins de 12 ans. .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80

