Atelier enfants-parents : Archéologues, les enquêteurs du sol Pôle Sciences Environnement Sequoïa Nantes

Atelier enfants-parents : Archéologues, les enquêteurs du sol Jeudi 23 octobre, 14h00 Pôle Sciences Environnement Sequoïa Loire-Atlantique

Début : 2025-10-23T14:00:00 – 2025-10-23T17:00:00

L’art au ras du sol

Utiliser sa fibre artistique pour découvrir les sols, c’est ce que vous propose d’explorer cet atelier. Les sens en alerte, un souffle créateur et le tour sera joué !

Atelier animé par Jardine.

Archéologues, les enquêteurs du sol

Un atelier pour déchiffrer le métier d’archéologue et comment l’étude des sols est essentielle dans la compréhension des traces laissées par les humains, de la Préhistoire à aujourd’hui. »

Atelier animé par Le Chronographe.

Informations pratiques

Ateliers gratuits destinés aux enfants à partir de 6 ans et leurs parents.

Inscription valable pour les 2 ateliers.

Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.

Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia et ses partenaires vous invitent à percer les mystères qui se cachent sous nos pieds.