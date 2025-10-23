Atelier enfants-parents : Archéologues, les enquêteurs du sol Séquoia Nantes

Atelier enfants-parents : Archéologues, les enquêteurs du sol Séquoia Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 14:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

L’art au ras du solUtiliser sa fibre artistique pour découvrir les sols, c’est ce que vous propose d’explorer cet atelier. Les sens en alerte, un souffle créateur et le tour sera joué !Atelier animé par Jardine.Archéologues, les enquêteurs du solUn atelier pour déchiffrer le métier d’archéologue et comment l’étude des sols est essentielle dans la compréhension des traces laissées par les humains, de la Préhistoire à aujourd’hui. »Atelier animé par Le Chronographe.Informations pratiquesAteliers gratuits destinés aux enfants à partir de 6 ans et leurs parents.Inscription valable pour les 2 ateliers. Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://my.weezevent.com/ateliersequoia