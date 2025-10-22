Atelier enfants-parents : Des levures dans les sols ? Séquoia Nantes

Atelier enfants-parents : Des levures dans les sols ? Séquoia Nantes mercredi 22 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 14:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

Des levures dans les sols ?Avec une équipe de recherche des laboratoires ICIIMED de Nantes Université, venez découvrir comment étudier les levures, micro-champignons dont certains sont présents dans les sols.Atelier animé par l’équipe de chercheurs et chercheuses du projet de science participative Fungisol. (Nantes Université).Informations pratiquesAteliers gratuits destinés aux enfants à partir de 6 ans et leurs parents.Inscription valable pour les 2 ateliers. Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://my.weezevent.com/ateliersequoia