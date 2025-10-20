Atelier enfants-parents : Je composte, tu compostes, nous compostons Séquoia Nantes

Atelier enfants-parents : Je composte, tu compostes, nous compostons Séquoia Nantes lundi 20 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-20 14:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

L’eau y es-tu ?Venez découvrir les secrets cachés sous nos pieds ! Pourquoi l’eau s’infiltre-t-elle parfois dans le sol et parfois pas du tout ? Venez observer, expérimenter, explorer les différents sols perméables ou imperméables et comprendre leurs rôles dans le cycle de l’eau.Atelier animé par Les Petits débrouillards Grand Ouest.Je composte, tu compostes, nous compostonsEt si le compostage n’avait plus de secret pour vous ? A travers une série d’activités ludiques, apprenez comment transformer des déchets en véritable trésor !Atelier animé par Les Mains à la terre.Informations pratiquesAteliers gratuits destinés aux enfants à partir de 6 ans et leurs parents.Inscription valable pour les 2 ateliers. Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://my.weezevent.com/ateliersequoia