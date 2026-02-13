Atelier enfants-parents : jeux de lumière, Pôle Sciences Environnement Sequoïa, Nantes

Atelier enfants-parents : jeux de lumière Mercredi 18 février, 15h15 Pôle Sciences Environnement Sequoïa Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T15:15:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T15:15:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Histoires d’ombres

Venez créer votre propre marionnette et inventer une histoire !

Transformez des images colorées en théâtre d’ombres et laissez-les prendre vie sous la lumière.

Animé par l’association Petits spectateurs et cie.

ET

Entre ombres et reflets

Des défis pour les petis explorateurs qui pourront jouer avec les ombres, les miroirs et découvrir comment la lumière se reflète, se cache et se transforme.

Animé par Séquoia.

Informations pratiques

Ateliers gratuits destinés aux enfants entre 3 et 5 ans UNIQUEMENT et leurs parents.

Inscription valable pour les 2 ateliers.

Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.

Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

