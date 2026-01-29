Atelier enfants-parents : jeux de lumière Séquoia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 15:15 – 17:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 3 et Age maximum : 5

Histoires d’ombres Venez créer votre propre marionnette et inventer une histoire !Transformez des images colorées en théâtre d’ombres et laissez-les prendre vie sous la lumière.Animé par l’association Petits spectateurs et cie.ET Entre ombres et reflets Des défis pour les petis explorateurs qui pourront jouer avec les ombres, les miroirs et découvrir comment la lumière se reflète, se cache et se transforme.Animé par Séquoia. Informations pratiquesAteliers gratuits destinés aux enfants entre 3 et 5 ans UNIQUEMENT et leurs parents.Inscription valable pour les 2 ateliers. Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://my.weezevent.com/ateliersequoia



