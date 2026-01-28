Atelier enfants-parents : jeux de lumière Séquoia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-20 15:15 – 17:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 3 et Age maximum : 5

En mode fluo Plongez dans l’univers étonnant de la fluorescence, découvrez pourquoi les animaux l’utilisent et faites briller votre propre création.Atelier animé par Léna Plumer-chabot.ET/OU Spectacle « Bleue » Une représentation le vendredi après midi.Bleue est une petite étoile perdue dans un monde trop grand. Une histoire sans parole qui raconte son voyage du bleu nuit au bleu océan.Les lumières et les projections jouent avec les ombres pour nous emmener dans un spectacle visuel et poétique.Spectacle proposé par la compagnie la belle étoile. Informations pratiquesAteliers gratuits destinés aux enfants entre 3 et 5 ans UNIQUEMENT et leurs parents.Inscription valable pour les 2 ateliers. Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://my.weezevent.com/ateliersequoia



Afficher la carte du lieu Séquoia et trouvez le meilleur itinéraire

