Atelier enfants-parents : la saison des amours, Pôle Sciences Environnement Sequoïa, Nantes

Atelier enfants-parents : la saison des amours Mercredi 15 avril, 14h00 Pôle Sciences Environnement Sequoïa Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

« Au coeur des fleurs »

Pourquoi les plantes fleurissent-elles au printemps ? Découvrez ce qui se cache dans les fleurs et composez des oeuvres d’art naturelles.

Animé par l’association Jardine.

ET

« Oiseaux hauts en couleurs »

Au printemps, les oiseaux organisent d’impressionnants concours de chant et de danse. À quoi servent ces parades ? Venez écouter et observer des oiseaux bien connus ou plus mystérieux.

Animé par Sequoia.

Informations pratiques

Ateliers gratuits destinés aux enfants entre 6 et 10 ans UNIQUEMENT et leurs parents.

Inscription valable pour les 2 ateliers.

Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.

Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Pôle Sciences Environnement Sequoïa 1 Rue Auguste Lepère, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ateliersequoia »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2333, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « LA SAISON DES AMOURS Du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026 de 14h u00e0 17h u00a0 Le printemps arrive, les bourgeons apparaissent, le soleil reprend sa place. Cu2019est aussi la pu00e9riode de reproduction pour les animaux et les plantes. Du00e9couvrons ensemble les caractu00e9ristiques de cette saison fascinante.LES ATELIERS : Les insectes, u00e0 table !u00a0Par Les Petits du00e9brouillards Papillons, abeilles, scarabu00e9esu2026 Un atelier pour comprendre comment ces insectes se nourrissent et comment ils aident les plantes u00e0 se reproduire. Petites graines, grandes histoires Par Olivia Godart Il u00e9tait une fois une graineu2026 Mais du2019ou00f9 vient-elle ? Que va-t-elle devenir ? Vous accompagnerez les plantes u00e0 graines dans une aventure formidable : donner naissance u00e0 une nouvelle gu00e9nu00e9ration. Au coeur des fleursu00a0Par Jardine Pourquoi les plantes fleurissent-elles au printemps ? Du00e9couvrez ce qui se cache dans les fleurs et composez des oeuvres du2019art naturelles. Oiseaux hauts en couleursu00a0Par Su00e9quoia Au printemps, les oiseaux organisent du2019impressionnants concours de chant et de danse. u00c0 quoi servent ces parades ? Venez u00e9couter et observer desoiseaux bien connus ou plus mystu00e9rieux. Amours autour de la mareu00a0Par Gau00eblle Le Maux u00c0 la fin de lu2019hiver, grenouilles et crapauds rejoignent les mares ou00f9 ils vont chanter u00e0 tue-tu00eate et pondre leurs oeufs. Un atelier pour tout savoir sur lareproduction des amphibiens. Le mystu00e9rieux printemps des animauxu00a0Par Bretagne Vivante Les animaux sont bien occupu00e9s, mais que font-ils exactement ? Partez u00e0 la rencontre de la petite faune et mettez-vous u00e0 la place des constructeurs de nids. Les petites bu00eates de la fermeu00a0Par Les Petits du00e9brouillards et OCEAN Venez passer lu2019apru00e8s-midi u00e0 la ferme urbaine des Dervalliu00e8res, u00e0 la recherche de ses minuscules habitants. Deux ateliers sur la piste des tru00e9sors de la nature. u00a0 Lundi 13 avril Mardi 14 avril Mercredi 15 avril Jeudi 16 avril Vendredi 17 avril Les insectes, u00e0 tableu00a0!ETPetites graines, grandes histoires Au cu0153ur des fleurs ETOiseaux hauts en couleurs Au cu0153ur des fleurs ETOiseaux hauts en couleurs Amours autour de la mare ETLe mystu00e9rieux printemps des animaux Les petites bu00eates de la ferme (deux ateliers) Se rendre u00e0 Su00e9quoia :Adresse : 1 rue Auguste Lepu00e8re – 44100 NantesAccu00e8s Bus : C6 arru00eat Le Nain – C20 arru00eat Dervalliu00e8res Possibilitu00e9 de se garer sur le parking de lu2019u00e9cole Dervalliu00e8res-Chu00e9zine u00a0 u00a0Ateliers gratuits destinu00e9s aux enfants u00e0 partir de 6 ans accompagnu00e9s de leurs parents Inscription obligatoire, valable pour deux ateliers par apru00e8s-midi Inscription au 02 40 38 43 90, u00e0 sequoia@mairie-nantes.fr ou sur https://my.weezevent.com/ateliersequoia u00a0 Comment s’inscrire sur weezevent ?u00a0 Choisissez la date qui vous intu00e9resse Su00e9lectionner le tarif « Gratuit » et le nombre de places souhaitu00e9es (1 place = 1 enfant) Remplissez le pru00e9nom, le nom et l’u00e2ge de l’enfant ou des enfants u00e0 inscrire Remplissez les coordonnu00e9es de l’adule accompagnateur dans la partie « Informations de l’acheteur » Vu00e9rifiez que vous avez bien reu00e7u une confirmation d’inscription », « html »: «

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Le printemps arrive, les bourgeons apparaissent, la période de reproduction pour les animaux et les plantes. Découvrons ensemble les caractéristiques de cette saison fascinante. nantes nantes métropole