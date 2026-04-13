Atelier enfants-parents : la saison des amours Séquoia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-13 14:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

« Les insectes, à table ! »Papillons, abeilles, scarabées… Un atelier pour comprendre comment ces insectes se nourrissent et comment ils aident les plantes à se reproduire.Animé par l’association Les petits débrouillards.ET »Petites graines, grandes histoires »Il était une fois une graine… Mais d’où vient-elle ? Que va-t-elle devenir ? Vous accompagnerez les plantes à graines dans une aventure formidable : donner naissance à une nouvelle génération.Animé par Les balades d’Olivia. Informations pratiquesAteliers gratuits destinés aux enfants entre 6 et 10 ans UNIQUEMENT et leurs parents.Inscription valable pour les 2 ateliers. Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://my.weezevent.com/ateliersequoia



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