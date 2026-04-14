Atelier enfants-parents : la saison des amours Séquoia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 14:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

« Au coeur des fleurs »Pourquoi les plantes fleurissent-elles au printemps ? Découvrez ce qui se cache dans les fleurs et composez des oeuvres d’art naturelles.Animé par l’association Jardine.ET »Oiseaux hauts en couleurs »Au printemps, les oiseaux organisent d’impressionnants concours de chant et de danse. À quoi servent ces parades ? Venez écouter et observer des oiseaux bien connus ou plus mystérieux.Animé par Sequoia. Informations pratiquesAteliers gratuits destinés aux enfants entre 6 et 10 ans UNIQUEMENT et leurs parents.Inscription valable pour les 2 ateliers. Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://my.weezevent.com/ateliersequoia



Afficher la carte du lieu Séquoia et trouvez le meilleur itinéraire

