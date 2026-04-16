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Atelier enfants-parents : la saison des amours Séquoia Nantes

Atelier enfants-parents : la saison des amours Séquoia Nantes

Atelier enfants-parents : la saison des amours Séquoia Nantes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Séquoia

Adresse : 1 Rue Auguste Lepère

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 14:00 – 17:00
Gratuit : oui  En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 10 

« Amours autour de la mare »À la fin de l’hiver, grenouilles et crapauds rejoignent les mares où ils vont chanter à tue-tête et pondre leurs oeufs. Un atelier pour tout savoir sur la reproduction des amphibiens.Animé par l’association par Gaëlle LE MAUX.ET »Le mystérieux printemps des animaux »Les animaux sont bien occupés, mais que font-ils exactement ? Partez à la rencontre de la petite faune et mettez-vous à la place des constructeurs de nids.Animé par Bretagne Vivante. Informations pratiquesAteliers gratuits destinés aux enfants entre 6 et 10 ans UNIQUEMENT et leurs parents.Inscription valable pour les 2 ateliers. Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100
02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://my.weezevent.com/ateliersequoia


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