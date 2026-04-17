Atelier enfants-parents : la saison des amours Séquoia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 14:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

« Les petites bêtes de la ferme » (deux ateliers)Venez passer l’après-midi à la ferme urbaine des Dervallières, à la recherche de ses minuscules habitants. Deux ateliers sur la piste des trésors de la nature.Animés par Les petits débrouillards et Océan. Informations pratiquesAteliers gratuits destinés aux enfants entre 6 et 10 ans UNIQUEMENT et leurs parents.Inscription valable pour les 2 ateliers. Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://my.weezevent.com/ateliersequoia



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