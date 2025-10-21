Atelier enfants-parents : les ingénieurs des sols Séquoia Nantes

Atelier enfants-parents : les ingénieurs des sols Séquoia Nantes mardi 21 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 14:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

L’eau y es-tu ?Venez découvrir les secrets cachés sous nos pieds ! Pourquoi l’eau s’infiltre-t-elle parfois dans le sol et parfois pas du tout ? Venez observer, expérimenter, explorer les différents sols perméables ou imperméables et comprendre leurs rôles dans le cycle de l’eau.Atelier animé par Les Petits débrouillards Grand Ouest.Les ingénieurs des solsSaviez-vous qu’un grand nombre d’animaux vivent sous nos pieds ? Comme ils sont petits, ils passent souvent inaperçus mais sont très importants dans la transformation des sols ! A vos pelles et vos loupes pour venir les observer.Atelier animé par Bretagne Vivante.Informations pratiquesAteliers gratuits destinés aux enfants à partir de 6 ans et leurs parents.Inscription valable pour les 2 ateliers. Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://my.weezevent.com/ateliersequoia