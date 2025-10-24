Atelier enfants-parents : les ingénieurs des sols Séquoia Nantes

Atelier enfants-parents : les ingénieurs des sols Séquoia Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 14:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

L’art au ras du solUtiliser sa fibre artistique pour découvrir les sols, c’est ce que vous propose d’explorer cet atelier. Les sens en alerte, un souffle créateur et le tour sera joué !Atelier animé par Jardine.Les ingénieurs des solsSaviez-vous qu’un grand nombre d’animaux vivent sous nos pieds ? Comme ils sont petits, ils passent souvent inaperçus mais sont très importants dans la transformation des sols ! A vos pelles et vos loupes pour venir les observer.Atelier animé par Bretagne Vivante.Informations pratiquesAteliers gratuits destinés aux enfants à partir de 6 ans et leurs parents.Inscription valable pour les 2 ateliers. Possibilité de se garer sur le parking de l’école Dervallières-Chézine.Inscription ici : https://my.weezevent.com/ateliersequoia

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://my.weezevent.com/ateliersequoia