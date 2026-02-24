Atelier enfants peindre sa mer d’encre Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Atelier enfants peindre sa mer d’encre
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
2026-03-04 2026-03-07
Georges Papazoff, dont les oeuvres sont visible au salon de thé, propose un atelier créatif pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
