Atelier enfants peindre sa mer d’encre Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Atelier enfants peindre sa mer d’encre

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

2026-03-04 2026-03-07

Georges Papazoff, dont les oeuvres sont visible au salon de thé, propose un atelier créatif pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

English : Atelier enfants peindre sa mer d’encre

L’événement Atelier enfants peindre sa mer d’encre Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-02-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX