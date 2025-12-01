Atelier enfants Peinture de paysage montagneux TARBES Tarbes

Atelier enfants Peinture de paysage montagneux

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Dessine et peins l’un des paysages montagneux de l’exposition de Calo Carratalá.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.

Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !

.

English :

Draw and paint one of the mountain landscapes in the Calo Carratalá exhibition.

RESERVATION ESSENTIAL

Workshops on artistic practice and creation around collections or temporary exhibitions.

These workshops offer children and teenagers the chance to learn various techniques such as drawing and painting, while discovering the museum.

P’tits Artistes turn into Art Adventurers!

German :

Zeichne und male eine der Berglandschaften aus der Ausstellung in Calo Carratalá.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Workshops zur künstlerischen Praxis und Kreation rund um Sammlungen oder temporäre Ausstellungen.

Diese Workshops bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, verschiedene Techniken wie Zeichnen oder Malen zu erlernen und gleichzeitig das Museum zu entdecken.

Die P’tits Artistes verwandeln sich in Aventuriers de l’art!

Italiano :

Disegnate e dipingete uno dei paesaggi montani della mostra Calo Carratalá.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Laboratori di pratica e creazione artistica basati sulle collezioni o sulle mostre temporanee.

Questi laboratori offrono a bambini e ragazzi la possibilità di cimentarsi in varie tecniche come il disegno e la pittura, scoprendo il museo.

I P’tits Artistes diventano avventurieri dell’arte!

Espanol :

Dibuja y pinta uno de los paisajes de montaña de la exposición Calo Carratalá.

RESERVA OBLIGATORIA

Talleres de práctica y creación artística a partir de colecciones o exposiciones temporales.

Estos talleres ofrecen a los niños y adolescentes la oportunidad de probar diversas técnicas como el dibujo y la pintura mientras descubren el museo.

Los P’tits Artistes se convierten en ¡Aventureros del Arte!

