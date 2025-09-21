Atelier enfants « Petit relieur du patrimoine » Archives départementales De La Loire Saint-Étienne

Atelier enfants « Petit relieur du patrimoine » Archives départementales De La Loire Saint-Étienne dimanche 21 septembre 2025.

Atelier enfants « Petit relieur du patrimoine » Dimanche 21 septembre, 14h00 Archives départementales De La Loire Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Atelier d’initiation à la reliure et de découverte de monuments de la Loire.

Les enfants conçoivent un petit livret sur les monuments de la Loire. Ils relient les pages entres elles avec une couverture et de la ficelle et disposent les images des monuments à la bonne page. Une fois le livret terminé, il reste à le colorier !

• De 14h00 à 16h00.

• Enfants de 6 à 10 ans

• Durée : environ 30 minutes

Archives départementales De La Loire 6 Rue Jean Parot, 42100 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42100 Terrenoire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477935878 http://www.loire-archives.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives départementales de la Loire, B2222