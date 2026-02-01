Atelier enfants, Petite méduse La Distylerie Luçon
Atelier enfants, Petite méduse La Distylerie Luçon mercredi 25 février 2026.
Atelier enfants, Petite méduse
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 14:45:00
2026-02-25
Un atelier créatif pour les petits !
Venez vous amuser avec les couleurs pour créer une petite méduse en carton !
Enfants de 4 à 8 ans. Réservation obligatoire.
Chaque enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte. .
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
A creative workshop for the little ones!
