ATELIER ENFANTS P'TITS ARTISTES EN FOLIE ! Amélie-les-Bains-Palalda mercredi 28 janvier 2026.
22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-28 09:00:00
fin : 2026-01-28 12:00:00
2026-01-28
P’TITS ARTISTES EN FOLIE !
Atelier enfant à partir de 6 ans en continu sur l’année chaque mercredi de 9h à 12h.
Dessin, peinture, cartonnage, créativité en tous genres.
Gratuit, sur réservation.
+33 7 57 97 01 65
English :
P’TITS ARTISTES EN FOLIE !
Continuous children’s workshop for ages 6 and up every Wednesday from 9am to 12pm.
Drawing, painting, cardboard, creativity of all kinds.
Free, on reservation.
