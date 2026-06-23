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ATELIER ENFANTS P’TITS ARTISTES EN FOLIE ! Amélie-les-Bains-Palalda

ATELIER ENFANTS P’TITS ARTISTES EN FOLIE ! Amélie-les-Bains-Palalda mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
22 Avenue du Vallespir
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

ATELIER ENFANTS P’TITS ARTISTES EN FOLIE !

22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

P’TITS ARTISTES EN FOLIE !
Atelier ludique de dessin et peinture pour éveiller la créativité des enfants à travers jeux, créations et petites découvertes artistiques.
Inscription obligatoire au 06 17 68 40 29 | Entrée gratuite
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22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 68 40 29 

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English :

LITTLE ARTISTS RUN AMOK!
A fun drawing and painting workshop designed to spark children’s creativity through games, creative projects, and small artistic discoveries.
Registration required at 06 17 68 40 29 | Free admission

L’événement ATELIER ENFANTS P’TITS ARTISTES EN FOLIE ! Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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