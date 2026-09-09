Informations pratiques

Azeville

Atelier enfants > Réalise ta maquette d’une casemate camouflée

La Rue Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:30:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Profite des vacances d’automne pour réaliser ta maquette camouflée d’une casemate du mur de l’Atlantique ! Cet atelier te permettra de découvrir les différentes étapes de réalisation d’une maquette, du tracé du plan au moulage en plâtre, tout en apprenant pleins de petites anecdotes sur le camouflage.

Durée de l’atelier: 1h30.

Supplément de 4€ par enfant.

Atelier recommandé pour les 7-12ans. Réservation conseillée. .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

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English : Atelier enfants > Réalise ta maquette d’une casemate camouflée

L’événement Atelier enfants > Réalise ta maquette d’une casemate camouflée Azeville a été mis à jour le 2026-09-09 par Réseau Sites et Musées