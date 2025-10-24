Atelier enfants > Réalise ton périscope ! Azeville

Atelier enfants > Réalise ton périscope !

La Rue Azeville Manche

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

2026-02-18

Comment observer sans être vu ?

Découverte des différents instruments d’optique utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’animateur fait découvrir aux enfants les différents moyens d’observation militaire durant la Seconde Guerre mondiale tels que les jumelles, le périscope, le télémètre, la longue vue…

A l’intérieur d’un poste d’observation, les enfants repèrent les positions des églises, collines, constructions des alentours. Ils calculent des distances à l’aide d’une carte d’époque.

Petit + les enfants fabriquent un périscope qu’ils ramènent chez eux.

Durée 1h30.

Réservation au 02.33.40.63.05 ou via notre site internet batterie-azeville.manche.fr .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

