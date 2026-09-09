Atelier enfants > Réalise ton périscope ! Azeville
mercredi 28 octobre 2026 · Azeville
Informations pratiques
Azeville
Atelier enfants > Réalise ton périscope !
La Rue Azeville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:30:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
L’atelier « Réalise ton périscope » permet aux enfants de découvrir les différents moyens d’observation militaire durant la Seconde Guerre mondiale tels que les jumelles, le périscope, le télémètre, la longue-vue…
L’animateur aidera les enfants à repérer les positions des églises, collines, constructions des alentours, à l’intérieur d’un poste d’observation. Ils calculeront également des distances à l’aide d’une carte d’époque.
Finalement les enfants fabriqueront chacun un périscope.
Durée de l’atelier: 1h30.
Supplément de 4€ par enfant.
Atelier recommandé pour les 7-12ans. Réservation conseillée. .
La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 batterie.azeville@manche.fr
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English : Atelier enfants > Réalise ton périscope !
L’événement Atelier enfants > Réalise ton périscope ! Azeville a été mis à jour le 2026-09-09 par Réseau Sites et Musées
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