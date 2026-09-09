Informations pratiques

Azeville

Atelier enfants > Réalise ton périscope !

La Rue Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:30:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

L’atelier « Réalise ton périscope » permet aux enfants de découvrir les différents moyens d’observation militaire durant la Seconde Guerre mondiale tels que les jumelles, le périscope, le télémètre, la longue-vue…

L’animateur aidera les enfants à repérer les positions des églises, collines, constructions des alentours, à l’intérieur d’un poste d’observation. Ils calculeront également des distances à l’aide d’une carte d’époque.

Finalement les enfants fabriqueront chacun un périscope.

Durée de l’atelier: 1h30.

Supplément de 4€ par enfant.

Atelier recommandé pour les 7-12ans. Réservation conseillée. .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 batterie.azeville@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfants > Réalise ton périscope !

L’événement Atelier enfants > Réalise ton périscope ! Azeville a été mis à jour le 2026-09-09 par Réseau Sites et Musées