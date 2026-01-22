Atelier enfants réveil musical Meymac

Atelier enfants réveil musical

6 Place de l’Église Meymac Corrèze

Gratuit

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Atelier enfant, réveil musical

Un temps pour explorer les sons, les rythmes et les textures, tout en développant l’écoute, la créativité et le plaisir de faire de la musique ensemble ! Par Charlotte Besnard (dès 5 ans)

Gratuit, nombre de places limité, réservation conseillée par mail microfolie@meymac.fr .

6 Place de l'Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr

