Atelier enfants réveil musical Meymac
Atelier enfants réveil musical Meymac dimanche 1 mars 2026.
Atelier enfants réveil musical
6 Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Atelier enfant, réveil musical
Un temps pour explorer les sons, les rythmes et les textures, tout en développant l’écoute, la créativité et le plaisir de faire de la musique ensemble ! Par Charlotte Besnard (dès 5 ans)
Gratuit, nombre de places limité, réservation conseillée par mail microfolie@meymac.fr .
6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier enfants réveil musical
L’événement Atelier enfants réveil musical Meymac a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze