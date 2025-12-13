Atelier enfants spécial 4-7 ans les portraits de Jean-François Millet Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin
Atelier enfants spécial 4-7 ans les portraits de Jean-François Millet Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin mercredi 28 janvier 2026.
Atelier enfants spécial 4-7 ans les portraits de Jean-François Millet
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-01-28 15:00:00
fin : 2026-01-28 16:15:00
2026-01-28
Après une découverte des portraits peints par Jean-François Millet, nous examinerons comment la personnalité de chaque modèle est représentée.
L’atelier de pratique artistique accompagné de la médiatrice permettra de travailler la technique du portrait. .
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
