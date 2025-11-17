Atelier enfants Stage Kamishibaï Frasne

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque Frasne Doubs

Gratuit
Début : 2026-02-10 10:00:00
fin : 2026-02-13 12:00:00

2026-02-10

Découverte, manipulation et création (texte, illustrations) d’une histoire kamishibaï, seul ou à plusieurs ! Pour les enfants à partir de 8 ans. Gratuit.   .

Médiathèque Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93  mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

