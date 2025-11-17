Atelier enfants Stage Kamishibaï Frasne
Atelier enfants Stage Kamishibaï Frasne mardi 10 février 2026.
Atelier enfants Stage Kamishibaï
Médiathèque Frasne Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 10:00:00
fin : 2026-02-13 12:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Découverte, manipulation et création (texte, illustrations) d’une histoire kamishibaï, seul ou à plusieurs ! Pour les enfants à partir de 8 ans. Gratuit. .
Médiathèque Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
English : Atelier enfants Stage Kamishibaï
German : Atelier enfants Stage Kamishibaï
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier enfants Stage Kamishibaï Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS