Atelier enfants Sur les traces d’Hubert Robert et de Fragonard Musée de Valence Valence

Atelier enfants Sur les traces d’Hubert Robert et de Fragonard

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

6€ enfants domiciliés sur Valence sur justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-09 16:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16

Atelier enfants entre 9 et 12 ans Sur les traces d’Hubert Robert et de Fragonard

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop for children aged 9 to 12 In the footsteps of Hubert Robert and Fragonard

L’événement Atelier enfants Sur les traces d’Hubert Robert et de Fragonard Valence a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme