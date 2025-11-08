Atelier enfants tes rêves sculptés Sélestat

Atelier enfants tes rêves sculptés

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Après une bonne nuit de sommeil, viens au FRAC Alsace avec ton rêve encore tout chaud, ou ceux à venir, pour leur donner vie en créant ta sculpture. Au lieu de refouler ses rêves et ses visions, l’artiste autrichien les matérialise grâce au modelage de la céramique, explorant sans fin son inconscient.

Animé par l’équipe de médiation. 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org

English :

After a good night’s sleep, come to FRAC Alsace with your dream, or future dreams, and bring them to life by creating your own sculpture

German :

Komm nach einer guten Nacht mit deinem noch warmen Traum oder deinen zukünftigen Träumen ins FRAC Alsace und erwecke sie zum Leben, indem du deine Skulptur erschaffst

Italiano :

Dopo una buona notte di sonno, venite al FRAC Alsace con il vostro sogno, o i vostri sogni futuri, e dategli vita creando la vostra scultura

Espanol :

Después de una buena noche de sueño, venga al FRAC de Alsacia con su sueño, o sus sueños futuros, y déles vida creando su propia escultura

