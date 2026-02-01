Atelier enfants vacances 5-7 ans Gray

Atelier enfants vacances 5-7 ans Gray mercredi 11 février 2026.

Atelier enfants vacances 5-7 ans

6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 15:30:00

Date(s) :
2026-02-11

Viens décorer ton banc de poissons de la Saône !   .

6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15  musee@ville-gray.fr

